Danièle Obono, députée de La France insoumise (LFI), est vivement critiquée par la classe politique pour avoir qualifié le Hamas de "mouvement de résistance", en faisant une distinction entre sa branche armée et sa branche politique.

Apologie du terrorisme

La France insoumise suscite à nouveau des controverses, cette fois-ci liées au Hamas, un peu plus d’une semaine après les attaques terroristes perpétrées par le mouvement islamiste palestinien contre Israël, ce qui a entraîné des représailles de la part d’Israël contre la bande de Gaza. Cette polémique a culminé lorsque Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a annoncé son intention de saisir le procureur de la République pour enquêter sur des allégations d’apologie du terrorisme. Tout a commencé avec une interview de Danièle Obono, qui a été le point de départ de cette controverse.

La députée de La France insoumise était sur Sud Radio, et l’animateur Jean-Jacques Bourdin l’interroge sur la nature du Hamas en tant que "mouvement de résistance". Cette question semble être une manière de demander à l’élue parisienne de clarifier la position de son parti, qui a été accusé d’avoir semblé mettre sur un pied d’égalité le Hamas et Israël dans son premier communiqué.

"Oui…"

Elle a donné une première réponse définissant le Hamas comme "un groupe politique islamiste, qui a une branche armée, qui s’inscrit dans les formations politiques palestiniennes, qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation". Elle établit ainsi une distinction entre l’organisation et sa "branche armée", une position que les membres de La France insoumise ont adoptée depuis plusieurs jours, comme le note BFMTV. Jean-Jacques Bourdin réitère : "est-ce que, c’est un mouvement de résistance ?". Danièle Obono finit par dire : "oui, qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales".

Polémique oblige, la députée s’est exprimée via un communiqué sur X.

