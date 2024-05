Les secours ont été mobilisés à Orange (Vaucluse) lundi pour une opération d’évacuation délicate. Une femme, âgée de soixante ans, est décédée plus tôt dans la journée, mais sa condition physique nécessitait une prise en charge spécifique.

Un déploiement impressionnant de moyens a eu lieu à Orange (Vaucluse), lundi en fin d’après-midi, pour évacuer le corps d’une femme dans la soixantaine décédée. D’après le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) auprès de France 3, la défunte souffrait d’obésité morbide et pesait plus de 350 kilos. Les services funéraires ont eu des difficultés pour la transporter.

Face à cette situation, une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour l’intervention. L’évacuation était une tâche complexe, nécessitant une coordination précise et des efforts considérables. Les secours ont travaillé sans relâche pendant trois heures, utilisant des moyens exceptionnels pour réaliser cette opération délicate.

D’après le quotidien 20 Minutes, il a fallu casser un mur du logement et renforcer l’infrastructure pour permettre le passage du corps à travers la fenêtre. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour assurer le bon déroulement de l’évacuation.



