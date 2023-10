Une femme de 40 ans, mère de famille, est accusée d’avoir agressé physiquement et proféré des menaces à l’encontre d’un jeune garçon de 10 ans dans la commune de Boissy-Saint-Léger, située dans le Val-de-Marne.

La scène choquante a été capturée sur vidéo et partagée sur les réseaux sociaux. Dans ces images, on peut voir une femme agresser verbalement et physiquement un jeune garçon, qu’elle accuse d’avoir maltraité son propre fils. Selon une source policière citée par l’AFP, cet incident s’est produit le mercredi 20 septembre à proximité du collège Blaise-Cendrars, en présence de plusieurs élèves.

Sur la vidéo, la femme commence par gifler violemment le jeune garçon, qui est de "race noire", tout en proférant des injures. Elle lui ordonne de s’agenouiller et lui arrache brutalement ses lunettes. Par la suite, elle encourage son propre fils à agresser la victime en lui ordonnant de la "tabasser" et de lui donner une "gifle". Elle insulte également le collégien en lui demandant s’il est "éduqué" et en le traitant de termes injurieux.

Dans la foulée de cet incident, les parents de la victime ont porté plainte, dénonçant les violences infligées par la mère d’un camarade de classe avec lequel leur enfant avait eu une altercation. Le parquet de Créteil a confirmé que les parents avaient également fourni une vidéo des événements, sans préciser si c’était la même vidéo qui avait été partagée sur les réseaux sociaux.

La mère accusée a été placée en garde à vue dès le lendemain des faits, et une enquête a été ouverte pour les chefs d’accusation suivants : "violence sur mineur de moins de 15 ans causant une incapacité de moins de huit jours, provocation directe d’un mineur de moins de 15 ans à commettre un crime ou un délit, injure publique en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race ou de la religion, et menace répétée de violence".

Le parquet a également indiqué que la mère de famille avait été placée sous contrôle judiciaire après avoir été déférée, et elle sera convoquée devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil le 22 décembre 2023.