Dans la soirée du dimanche 8 octobre, la Corse a été marquée par une série d’explosions. Plusieurs habitations, dont des résidences secondaires, ainsi que l’ancien centre des impôts d’Ajaccio ont été visés.

Des détonations quasi simultanées

La Corse a été le théâtre d’une série d’explosions, marquant ce que les habitants de l’île appellent "une nouvelle nuit bleue", dimanche soir. Les détonations ont retenti dans plusieurs villages autour d’Ajaccio, notamment à Bastelicaccia, Tavaco, Vico, Villanova et Vignanello, entre 22 h 30 et 22 h 45. D’après les médias, une dizaine d’habitations, dont des résidences secondaires, ont été visées. Vers 23 h 40, l’ancien centre des impôts d’Ajaccio a également été ciblé.

Aucune revendication

Cinq lotissements en construction ont été visés par ces explosions en Haute-Corse. Les incidents se sont produits dans des localités telles que le sud de Bastia, Lucciana, le Cap Corse à Erbalunga, ainsi que dans la plaine orientale à Santa-Lucia-di-Moriani. Jusqu’à présent, aucune revendication ni message n’a été trouvé sur les lieux, selon le parquet d’Ajaccio.

Enquête ouverte

Les autorités ont ouvert une enquête pour destruction par moyens dangereux et transports d’explosifs. La section de recherche de la gendarmerie et la police judiciaire sont chargées des investigations. Le Parquet antiterroriste en a été aussi informé. Au cours des deux dernières années, la Corse a été le théâtre d’une recrudescence d’incendies criminels et d’explosions, généralement associés à des tags nationalistes et revendiqués par des groupes comme le Front de libération nationale corse (FLNC) et le mouvement GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa), une organisation clandestine de jeunesse corse.



