Dimanche après-midi, vers 16h30, une pompier volontaire a été agressée sexuellement par un homme en état d’ébriété lors d’une intervention à Neuville-sur-Saône, dans le Rhône.

L’agression s’est produite lors d’une mission de secours à la personne, rue de la République à Neuville-sur-Saône. Trois pompiers volontaires de la caserne de Genay ont été sollicités pour porter assistance à une personne victime d’un malaise. Cependant, pendant cette intervention, un individu d’environ trente ans, manifestement sous l’emprise de l’alcool, a commis une agression sexuelle envers l’une des pompiers en touchant ses parties intimes.

Face à cette situation alarmante, l’un des deux autres pompiers volontaires a tenté de mettre fin à cette agression en intervenant. Malheureusement, ce dernier a été agressé et a subi des blessures légères. Malgré ces difficultés, les pompiers ont réussi à alerter les gendarmes, qui ont rapidement interpellé l’agresseur. L’intervention a nécessité la mobilisation de 17 sapeurs-pompiers en renfort sur les lieux de l’incident.

En réaction à cette agression, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, a apporté son soutien à la pompier victime de cette attaque. Elle a vivement condamné cet acte inqualifiable et a souligné l’importance de protéger et de respecter les sapeurs-pompiers, qui sont des serviteurs dévoués de la République, quelles que soient les circonstances.