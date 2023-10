Dans l’Hexagone, une femme s’est défenestrée avec ses deux enfants, de 12 et 4 ans. Le plus âgé est décédé.

D’après Le Parisien, dans la nuit de lundi à mardi, vers 4h du matin, une mère de famille a décidé de se défenestrer, embarquant dans sa chute ses deux enfants, âgés de 12 et 4 ans. Les faits se sont produits à Malakoff dans les Hauts-de-Seine.

Le plus âgé est malheureusement décédé, la mère et le plus jeune ont tous deux été transportés en urgence absolue à l’hôpital.