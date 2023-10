Le samedi 16 septembre 2023 en début de soirée, un policier a été victime d’une agression brutale à Stains en Seine-Saint-Denis. Une enquête est ouverte.

Un policier a été violemment agressé par un groupe d’individus dans la cité du Clos-Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) lors d’une intervention visant à stopper un refus d’obtempérer, selon les informations recueillies par Actu17. Pour mettre fin à cette agression violente et repousser les assaillants, un deuxième policier a tiré plusieurs coups de feu en l’air.

L’incident a débuté lorsque les membres de l’équipage de la brigade territoriale de contact (BTC) Nord ont sommé un homme à scooter de s’immobiliser sur l’avenue de Stalingrad. Cependant, le conducteur a refusé de se conformer à l’ordre et a pris la fuite à grande vitesse. Plus loin, le fuyard a abandonné son scooter et a tenté de s’échapper à pied. En cours de poursuite, le policier a été acculé par un groupe d’environ vingt individus à proximité d’une station-service. Dans cette situation critique, son collègue, situé à proximité, a tiré cinq coups de feu en l’air pour mettre fin à l’agression brutale, comme l’a expliqué une source proche de l’affaire.

Parallèlement, des renforts ont été requis et sont rapidement arrivés sur les lieux. Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont repéré trois suspects qui tentaient de prendre la fuite à bord d’une Audi A1. Le véhicule a été intercepté, et les occupants ont été appréhendés immédiatement. Simultanément, les membres de la BTC ont réussi à interpeller un quatrième suspect. Pour maîtriser les agresseurs pendant les interpellations, l’usage de moyens lacrymogènes a été nécessaire, a précisé la même source. Les quatre individus arrêtés ont été placés en garde à vue.

Au cours de cette intervention, deux policiers ont été blessés. Le fonctionnaire qui a subi l’agression est gravement atteint, présentant des fractures au nez et à la main, ainsi que plusieurs coupures au visage, notamment sous l’œil droit, selon une deuxième source. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis, où il a reçu plusieurs points de suture. Son pronostic vital n’est pas engagé. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Stains.