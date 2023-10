Devant le tribunal de Lorient, l’accusé clamait en septembre son innocence, niant tout geste inapproprié envers la petite fille placée sous sa responsabilité. Le tribunal l’a cependant estimé coupable le mercredi 11 octobre.

Il lui a mis un doigt dans les fesses...

Un homme de 33 ans, exerçant la fonction d’animateur au sein d’une crèche à Lorient, s’est présenté au tribunal le 25 septembre à la suite d’une plainte pour agression sexuelle sur une enfant de 3 ans sur son lieu de travail. Il y a 3 ans, la petite disait à sa mère que le jeune homme avait eu des comportements déplacés. Celui-ci aurait mis un doigt dans ses fesses au réveil de sa sieste.

Lors d’une perquisition menée à la résidence du trentenaire, la police a découvert des dessins montrant des mineures nues, des représentations de parties génitales d’enfants, ainsi que des images à caractère pédopornographique et scatophile, rapport Le Télégramme.

Reconnu coupable

Au tribunal, l’accusé clamait son innocence et niait tout geste inapproprié envers la victime, mais mercredi il a été reconnu coupable. Le tribunal l’a condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 13 mois assortis d’un sursis.



Le trentenaire ayant déjà purgé une partie de sa peine durant sa détention provisoire, il a évité un retour en prison. Il lui est, en revanche, interdit d’entrer en contact avec la fillette et sa famille et de poursuivre toute activité professionnelle ou bénévole impliquant des interactions avec des mineurs.



