Le rapport annuel du SSMSI (Service statistique de l’Intérieur) concernant les violences dans les transports en commun a été publié ce jeudi 14 septembre.

Plus de 124 OOO victimes

Selon le ministère de l’Intérieur, les transports en commun ont enregistré une augmentation des vols et violences en 2022, marquée notamment par une hausse des violences sexuelles.

Le SSMSI a publié son rapport annuel concernant ce sujet, jeudi 14 septembre, rapporte Le Figaro. En 2022, 124 570 victimes de vols et de violences ont été recensées dans les différents transports publics en France : bus, tramway, métro, RER et TER. Une hausse de 2% par rapport à l’année 2021 est ainsi constatée. Avec 82% des victimes, les vols sans violence, soit la fauche et les pickpockets sont les plus récurrents.

Forte hausse des violences sexuelles

Les données ont montré une hausse significative du nombre de victimes de violences sexuelles avec 13% sur un an. Ce pourcentage atteint jusqu’à 19% en Ile-de-France "dans un contexte de libération de la parole", d’après le ministère.

Le rapport du SSMSI a par ailleurs noté qu’au niveau national, les violences sexuelles dans les transports représentent 3% des affaires recensées.

Des mineurs

La plupart du temps, les victimes de violences dans les transports en commun sont étrangères (27%) et particulièrement venant d’ailleurs que d’Europe.

La majorité des auteurs des violences sont mineurs des étrangers en ce qui concerne les vols sans violence, en lien avec l’existence de "filières de criminalité organisée" exploitant notamment des mineurs isolés.

