Le trailer, expérimenté dans ce type de courses, aurait été victime d’un malaise avant de dévaler une pente d’une dizaine de mètres.

Un coureur âgé de 47 ans est décédé après avoir subi un malaise et chuté dans un ravin, dévalant sur une distance d’environ dix mètres. L’accident s’est produit dimanche 14 avril, lors du défi de l’Olympe, un trail de 3,5 km reliant la station de Brides-les-Bains à Méribel les Allues, en Savoie. Les participants doivent parcourir ce trajet autant de fois que possible en six heures.

À 13h45, son corps a été découvert "inconscient" en bas du sentier de montée. Les secours ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Un hélicoptère est arrivé quelques minutes après l’alerte. Malgré les efforts déployés, le décès du coureur a été confirmé par la gendarmerie vers 16 heures.

Affilié à un Club de trail en Tarentaise, le trailer était un habitué de ce type d’épreuve. La course, qui n’avait pas connu de drame depuis sept ans, a été temporairement interrompue pour "éviter tout rassemblement et éviter la panique", permettant ainsi aux secours d’intervenir. À 16 heures, après l’annonce du décès du coureur, la course a été définitivement annulée. Une minute de silence a été observée en son honneur.

Source : 20minutes.fr

A lire aussi > Voir notre dossier sur les faits divers en France