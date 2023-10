Ce terrible drame s’est déroulé dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 octobre dans le Rhône. Une femme de 42 ans a été tuée d’une dizaine de coups de couteau.

En arrêt cardiorespiratoire

Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 octobre vers minuit, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour secourir une femme blessée par arme blanche dans la commune de Pierre-Bénite, dans le Rhône. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont découvert une mère de famille inanimée, présentant de nombreuses plaies par arme blanche. La quadragénaire se trouvait en arrêt cardiorespiratoire et le Samu lui a prodigué un massage cardiaque, en vain. "Vers une heure du matin, son décès était constaté", selon une source proche du dossier à TF1, confirmant une information de BFM Lyon.

Quatre enfants de 5 à 13 ans

Les sapeurs-pompiers ont appelé la police vers 12h45. Le corps de la victime a présenté une dizaine de coups de couteau. Quatre enfants, âgés de 5 à 13 ans, se trouvaient au domicile familial au moment du drame. Ils ont été pris en charge par les secours et ont fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire.

Le mari de la victime est soupçonné d’être l’auteur du meurtre. L’homme de 55 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Une source proche du dossier a précisé qu’il était connu des services de police et que les coups mortels se seraient produits durant une dispute conjugale.

