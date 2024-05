Deux hommes se font livrer de drogues en provenance de la Guyane à Mordelles, près de Rennes. Ils ont été piégés par un douanier déguisé en facteur.

Piéger les malfaiteurs

Les enquêteurs ont suspecté un trafic de stupéfiants à Mordelles (ouest de Rennes) depuis des semaines, rapporte La Dépêche sur le récit d’Ouest France.

Début avril, trois colis en provenance de la Guyane et à destination de deux adresses de la commune ont été interceptés avec 1,8 kg de cocaïne. Les forces de l’ordre ont décidé de piéger les malfaiteurs.

Des personnes lourdement handicapées

Mardi 9 avril, un douanier s’est déguisé en facteur avant de livrer un premier colis qui a été reçu par une femme handicapée souffrant de troubles cognitifs. Cette dernière a été immédiatement placée en retenue douanière. Elle a indiqué un lieu où les gendarmes pourraient trouver les commanditaires. L’adresse a été identique à celle où devait être livré l’autre colis. Les forces de l’ordre s’y sont rendues et ont été réceptionnées par un homme, lui aussi, très lourdement handicapé.

Des adolescents de 17 et 18 ans

Deux jeunes hommes qui ont tenté de fuir de la maison ont été rapidement interpellés : un mineur de 17 ans et un autre, âgé de 18 ans et qui avait 5 200 euros en liquide sur lui. Ce jeune homme majeur a été jugé par le tribunal correctionnel de Rennes lundi 15 avril pour importation, transport, détention, cession et trafic de stupéfiants. Il a été condamné à 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. Il a également écopé d’une amende douanière de 43 200 euros et une peine de 140 heures de travail d’intérêt général.

