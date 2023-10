Le père de l’enfant a été interpellé par la police, tandis que deux sœurs de la victime sont actuellement hospitalisées.

Son père en garde à vue

Jeudi, un enfant d’au moins six ans a été retrouvé mort dans un appartement à Perpignan. Selon les informations du site Leparisien.fr, la police a été alertée par les pompes funèbres suite à un appel d’un individu annonçant le décès de son fils. L’homme cherchait des informations sur l’organisation des funérailles. Les forces de l’ordre, après avoir reçu l’adresse, se sont immédiatement rendues sur les lieux.

Arrivées sur place, elles ont dû enfoncer la porte de l’appartement et ont découvert un homme conscient. Son cou était entouré par ce qui semblait être un câble. Dans la salle de bains, le corps de l’enfant présentait des marques de violences. Le père de l’enfant a été interpellé et placé en garde à vue.

Deux fillettes hospitalisées

Les voisins ont révélé que l’enfant vivait avec son père et deux sœurs plus jeunes. La famille était discrète, et les enfants semblaient peu fréquenter l’école. Les deux fillettes, âgées de moins de cinq ans, ont été conduites à l’hôpital dans un état préoccupant par un membre de la famille. Elles auraient également subi des violences. Une enquête a été lancée par le procureur de la République pour établir les circonstances exactes de ce drame.

