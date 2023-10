Ces terribles faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 24 à lundi 25 septembre Poitiers. Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé dans le Clain.

Refus d’obtempérer

Le journal France 3 rapporte qu’un jeune homme de 22 ans a été découvert mort noyé dans le Clain (Poitiers) dans la nuit de dimanche à lundi. Selon une source judiciaire, il a fui un contrôle de police alors qu’il a circulé à bord d’une voiture volée.

Ces faits se sont produits vers 1 heure du matin aux alentours de la porte de Paris. Un équipage de la BAC (Brigade anti-criminalité) a repéré un véhicule identifié comme volé et a contrôlé les occupants à un feu rouge. Pourtant, le conducteur a fait marche arrière et a violemment percuté un scooter avant de prendre la fuite.

Le conducteur meurt noyé

Des policiers ont poursuivi la voiture et l’ont retrouvée à la sortie de Poitiers. Un passager est sorti du véhicule et a dévalé une pente en direction de la rivière. Les fonctionnaires l’ont interpellé, mais au même moment, ils ont entendu des mouvements dans l’eau.

En raison de l’obscurité, ils n’ont pas réussi à localiser la personne et ont fait appel aux pompiers. Moins d’une heure après, ces derniers ont découvert le corps sans vie d’un jeune homme. Ils ont tenté de le réanimer en vain. Les policiers de la BAC l’ont reconnu comme étant le conducteur du véhicule qu’ils s’apprêtaient à contrôler plus tôt dans la nuit.

Deux enquêtes ouvertes

Selon le parquet de Poitiers, trois personnes sont en garde à vue dans le cadre de l’enquête pour recel de véhicule volé, refus d’obtempérer et délit de fuite. Il a précisé qu’il "s’agit des trois passagers du véhicule volé". Une autre enquête a été parallèlement ouverte pour "recherche des causes de la mort du jeune homme retrouvé dans le Clain". Elle est confiée à la sureté départementale de la Vienne. Une autopsie du corps aura lieu jeudi 28 septembre.

