Le père de la victime a été placé en garde à vue après la découverte du corps inerte de l’enfant de 7 ans dans la baignoire de la salle de bains d’un immeuble de Perpignan, ce jeudi soir.

Le père connu pour des antécédents de violences intrafamiliales

Un enfant âgé de 7 ans a été retrouvé sans vie dans la baignoire d’un appartement à Perpignan jeudi soir. Des marques brunâtres évoquant la congélation ont été découvertes, suggérant que le petit garçon a peut-être été placé dans un petit congélateur à proximité. La police a pénétré de force dans l’appartement après avoir reçu un appel des pompes funèbres, qui ont émis des doutes sur l’authenticité de l’attestation de décès fournie par un homme se présentant comme le papa de l’enfant. Le père de famille a été trouvé dans l’appartement avec un câble autour du cou, mais il était conscient. Il est connu pour des antécédents de violences intrafamiliales, bien qu’aucune condamnation n’ait encore été prononcée à ce jour. Il a été placé en garde à vue après ce cas de maltraitance infantile, rapporte BFMTV.

Les deux sœurs de la victime ont été hospitalisées

Une enquête criminelle a été ouverte pour des accusations telles que "meurtre sur mineur de moins de 15 ans", "tentative de meurtre", "recel de cadavre" et "séquestration". Les deux sœurs de l’enfant décédé, âgées de 2 et 3 ans, ont été hospitalisées après avoir été déposées par leur oncle, également placé en garde à vue. Elles présentaient des blessures au visage, et l’une d’elles était inconsciente avec de graves blessures à la tête. Le père avait la garde des trois enfants en raison de la déficience mentale de la mère. L’enquête sur les violences intrafamiliales est en cours, et le juge a estimé que le père "présentait des garanties au regard des éléments éducatifs".

Les voisins ont décrit la famille comme très discrète, et certains avaient remarqué que les enfants n’allaient pas souvent à l’école. Une voisine a témoigné que le père avait l’air "un peu bizarre".

