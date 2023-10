Les voisins ont été obligés de sortir un marteau pour libérer la petite fille. Cette dernière se trouve dans un état stationnaire.

Une défaillance du portail

Un terrible drame s’est produit à Villers-Saint-Paul (Oise) lorsque deux fillettes se rendaient à l’école. L’une d’entre elles, âgée de 6 ans a été attaquée par un chien de type American Stafford, rapporte Le Parisien.

L’animal se trouvait dans le jardin de ses propriétaires quand les deux écolières sont passées en courant devant le portail. Selon un riverain, le chien, profitant d’une défaillance dans le verrouillage de la porte, a poursuivi les petites avant d’attraper la plus jeune. "Il l’a traîné sur plusieurs mètres", a-t-il témoigné.

Des barres de fer et un marteau

Pour faire reculer le molosse, des ouvriers d’un chantier ont utilisé des barres de fer, en vain. Des voisins ont dû sortir avec un marteau pour le taper et libérer la fillette alors que d’autres ont essayé de le tirer en arrière. "C’était très violent, c’est même étonnant que le chien ne soit pas mort", a souligné le même riverain. Il a précisé que l’animal est connu dans le quartier, puisqu’il a déjà mordu d’autres chiens. Après un signalement des sapeurs-pompiers, la police municipale est intervenue rapidement.

Les parents déposent une plainte

La petite fille a été transportée d’urgence à l’hôpital de Creil. Prise en charge par les soignants, elle aurait pu être opérée et serait dans un état stationnaire, selon le journal. La mairie de Villers-Saint-Paul a souligné que ses parents ont déposé une plainte vendredi et la police nationale va prendre le relais après cette attaque. Le chien devra être examiné par un vétérinaire. "Soit on peut l’isoler trois jours, le temps de faire des examens, notamment des études comportementales, soit il part directement en fourrière", selon la mairie.

