Furieux, un trentenaire a ravagé l’accueil du département du Nord. L’homme était en colère après le refus de son RSA.

L’action s’est déroulée le mercredi 8 septembre dans la matinée. Un homme s’introduit dans les bureaux du département à Lille. Il venait s’informer concernant son RSA, le monsieur a perdu ses nerfs. Au final, c’est le siège du bâtiment administratif du Nord qui a eu raison de sa colère.

Destruction de matériels et saccage des lieux

Le président Conseil Départemental du Nord a qualifié son geste "d’actes inacceptables". Selon les renseignements partagés par le département, l’homme de 33 ans s’est adressé à l’accueil du siège pour "obtenir des informations sur sa situation liée à l’obtention du revenu de solidarité active (RSA)". Non satisfait par le retour des employés, il a détruit le mobilier qui se trouvait dans le hall. L’individu a même brisé des vitres, il a causé beaucoup de dégâts en quelques minutes. Les forces de sécurité sont arrivées pour le contenir et il a été livré aux autorités.

Le vandale en garde à vue

D’après les renseignements reçus par France Bleu, le trentenaire a appris, quelque temps avant, qu’il n’allait plus percevoir le RSA. La raison de cet arrêt s’explique par le fait que cet ancien bénéficiaire ne donnait plus de nouvelles depuis près de 10 mois. Ivre de rage, il s’est vengé au siège du département du Nord. Trois employés ont été témoins de sa violence et ils sont sous le choc.

De son côté, la présidence du département compte porter plainte. Le suspect a été placé en garde à vue.

Christian Poiret a exprimé sa colère sur France Bleu Nord : "Nous sommes attentifs aux allocataires du RSA qui cherchent un travail mais après x relances on se doit d’arrêter de verser le RSA, on ne peut pas être, dans le département du Nord, un distributeur automatique de billets. Je le dis, les allocataires ont des droits et des devoirs".