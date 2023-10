Ce terrible drame s’est produit à Borny de Metz (Moselle) jeudi 14 septembre en fin d’après-midi. L’enfant de 2 ans n’a pas survécu à une chute du 7e étage.

Le procureur a confirmé son décès

Le quartier de Borny de Metz, en Moselle a été secoué par un terrible drame jeudi en fin d’après-midi, relate Le République Lorrain. Un petit garçon de 2 ans est tombé d’un appartement du 7e étage d’un immeuble.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux avant de le transporter en cardio-respiratoire à l’hôpital de Mercy.

Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Le procureur de la République de Metz, Yves Badorc, a confirmé cette triste nouvelle vendredi 15 septembre à midi.

Il aurait échappé à la vigilance de sa mère

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et la cause exacte du décès.

Selon les premières informations, l’enfant se trouvait dans le logement avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Il aurait échappé, un court instant, à l’attention de l’adulte. Le journal France Bleu Lorraine relate qu’il serait monté sur une chaise et aurait basculé par la fenêtre. La famille, en état de choc, a été transportée à l’hôpital.

