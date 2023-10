Un homme âgé de 30 ans conserve son autorité parentale malgré les actes de torture qu’il a infligés à son bébé de onze mois.

L’enfant se serait coincé les jambes

Malgré les actes de torture infligés par un père de famille âgé de 30 ans résidant en Mayenne à son bébé de onze mois, il maintiendra son autorité parentale. Le tribunal de Laval a jugé l’affaire jeudi 28 septembre 2023, où cet homme était accusé de violences répétées envers son fils, comme le rapporte Ouest-France. En septembre 2020, l’enfant avait été admis aux urgences en raison d’une fracture du fémur. À l’époque, le père avait déclaré que son fils avait coincé ses jambes entre les barreaux du lit pour expliquer la blessure, relaie 20 Minutes.

Père célibataire

Au cours de l’examen médical, le médecin légiste avait identifié sept fractures plus anciennes et non traitées, en plus de remarquer des ecchymoses sur le visage de l’enfant. Suite à ces constatations, l’enfant s’était vu octroyer un certificat d’incapacité totale de travail (ITT) de soixante jours.

Responsable de l’éducation de ses deux enfants en tant que parent célibataire, le mis en cause a admis devant le tribunal avoir délibérément tordu les membres de son bébé à plusieurs reprises, et a même déclaré avoir entendu des bruits de "craquement". Il a écopé d’une peine de trois ans de prison avec un sursis probatoire de deux ans.

