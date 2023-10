La jeune femme âgée de 24 ans se trouvait dans son appartement de la cité Saint-Thys à Marseille quand elle a reçu une balle dans la tête.

Intervention des forces de l’ordre

Une femme de 24 ans a été gravement blessée par balle dans son appartement situé dans le 10e arrondissement de Marseille. Les faits se sont produits vers 23h30 et semblent être liés à des tirs visant probablement un point de deal dans la cité Saint-Thys. La victime a été atteinte à la tête et a été transportée à l’hôpital dans un état critique, où elle a été placée en réanimation. D’après BFMTV Marseille citant une source policière, la fusillade a éclaté à 23h30. Les forces de l’ordre qui sont intervenues sur place sont tombées sur la jeune femme grièvement blessée alors qu’elle se trouvait dans sa chambre située au 1er étage de l’immeuble, relate Le Figaro.

Les deux suspects recherchés

Selon toujours les informations de la police, des témoins ont rapporté que deux individus à scooter sont arrivés sur les lieux de la fusillade. Armé d’une kalachnikov, l’un d’entre eux a tiré en direction du point de deal, après quoi le conducteur du scooter a fait demi-tour et a quitté les lieux. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire, tandis que le dispositif d’intervention et de soutien aux personnes affectées par les actions violentes (DISPAV) a été activé dans la cité Saint-Thys. Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche des deux suspects.

Hausse de la violence par armes à feu

Marseille connaît une recrudescence de la violence par armes à feu depuis le début de l’année 2023. En seulement cinq jours, trois personnes ont été tuées par balles dans la ville. Depuis le 1er janvier 2023, 35 décès sont attribués à des règlements de compte, ce qui s’ajoute aux 38 décès de 2022 et 39 de 2021. En réponse à cette situation, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé le déploiement du CRS 8 dans la ville pour lutter contre les trafics de stupéfiants.

Voir notre dossier sur la fusillade à Marseille