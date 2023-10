La police a intercepté cette grande quantité de cannabis lors d’un contrôle dans le 3e arrondissement de Marseille mardi 3 octobre.

Mardi, la police a contrôlé un véhicule dans le 3e arrondissement de Marseille. Le conducteur a roulé sans ceinture, le téléphone à la main et une forte odeur se dégageait de lui, rapporte BFMTV de source policière. Les forces de l’ordre ont ainsi fouillé la voiture avant de découvrir une grande quantité de stupéfiant. En effet, 80 kilos de résine de cannabis ont été interceptés.

Une équipe de la police municipale de Marseille a interpellé le conducteur qui est entendu au commissariat. Il a essayé de prendre la fuite en courant, mais a été rapidement été appréhendé.

En juin 2022, un vaste trafic de stupéfiants a été démantelé dans cette ville après un an d’enquête. Plusieurs points stratégiques ont été identifiés, dont une cave et un appartement dans le 5e arrondissement. Les enquêteurs ont saisi 20 kilos de résine de cannabis et ont retrouvé des fusils d’assaut, des armes de poing, des pistolets ainsi que de nombreuses munitions.

