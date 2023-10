Un élève de 16 ans a été placé en garde à vue vendredi 29 septembre après avoir crié "Allah Akbar" et menacé de commettre un attentat dans un lycée à Vienne (Isère).

Il regarde une vidéo du groupe EI

Les faits se sont produits vendredi 29 septembre dans un lycée professionnel à Vienne (Isère). En plein cours, un élève de 16 ans a regardé une vidéo du groupe djihadiste Etat Islamique (EI) sur son ordinateur avant de se lever et de crier "Allah Akbar", selon une source policière.

Comme le rapporte Le Figaro, il aurait par la suite menacé le proviseur de commettre un attentat s’il était exclu de l’établissement.

Déjà condamné

La procureure de la République de Vienne, Audrey Quey, a indiqué que le jeune de 16 ans est déjà condamné à deux reprises. "Il a été placé en garde à vue le jour même. Il est déjà suivi par le juge des enfants de Vienne dans le cadre de deux dossiers récents : l’un pour vol par effraction en mai 2023, l’autre pour infraction à la législation sur les stupéfiants en mars", a-t-elle expliqué.

Placé sous contrôle judiciaire

Après 48 heures de garde à vue, l’adolescent a été déféré au parquet de Vienne. Une expertise psychiatrique a été réalisée et des investigations ont eu lieu pour mieux cerner le profil de ce jeune homme, selon toujours le parquet. D’après le journal, ce mineur est inconnu du renseignement territorial (RT). Audrey Quey a signifié que les réquisitions du parquet tendaient à son placement en détention provisoire dans l’attente de son procès. "Le juge des libertés et de la détention de Vienne l’a placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter les conditions d’un placement en CEF (centre éducatif fermé, NDLR)", a-t-elle renchéri.

Le suspect sera jugé pour "apologie du terrorisme et menace de commettre un crime" le 16 octobre prochain.

