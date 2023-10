Alors qu’il rentrait chez lui en compagnie de sa famille, un garçon de 12 ans a été violemment percuté par un véhicule. Le drame s’est déroulé au moment où l’enfant s’apprêtait à traverser un passage piéton.

Samedi soir, aux alentours de 23h30, un accident tragique a ébranlé la commune de Boussay, située près de Clisson, en Loire-Atlantique : un véhicule a renversé un mineur de 12 ans.

À la suite de cette collision dévastatrice, le jeune garçon a été grièvement blessé. Les secours l’ont immédiatement pris en charge et transporté en urgence au CHU de Nantes. Les premières constatations médicales ont révélé de multiples fractures, notamment au niveau de la clavicule et de la jambe. Heureusement, le pronostic vital de l’enfant n’est pas engagé, mais ses blessures sont sévères et nécessitent des soins intensifs.

Selon un témoignage recueilli par Presse Océan, "une première voiture s’est arrêtée au passage piéton pour le laisser passer, mais une deuxième a doublé à ce moment-là, percutant l’enfant".

Le conducteur de la voiture ayant causé cet accident a pris la fuite immédiatement après la collision. Malgré les recherches en cours, il demeurait introuvable au moment des dernières informations disponibles, ce lundi.

Le parquet de Nantes a ouvert une enquête sur cet événement tragique et l’a confiée à la compagnie de gendarmerie de Rezé. Les enquêteurs travaillent activement pour identifier et localiser le chauffard responsable de cette tragédie. Des éléments du véhicule ont été retrouvés sur les lieux de l’accident, ce qui pourrait s’avérer crucial pour retrouver le coupable de cet acte répréhensible.