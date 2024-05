Un fromage au lait cru contaminé est à l’origine de cette toxi-infection alimentaire dans une école de La Chevrolière (Loire-Atlantique).

Un enfant hospitalisé

Une situation alarmante secoue une école de La Chevrolière, en Loire-Atlantique. Au total, 24 enfants ont été touchés par une toxi-infection alimentaire attribuée à la salmonelle après avoir consommé du fromage à la cantine. Les symptômes typiques de la salmonellose tels que douleurs abdominales, fièvre et diarrhée ont été signalés par les enfants, avec même une hospitalisation à déplorer. "Il va bien aujourd’hui", rassure le maire de la commune, Johann Boblin, auprès du quotidien régional Ouest France.

Le produit retiré

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a rapidement réagi en inspectant le restaurant scolaire et en effectuant des analyses alimentaires. La présence de salmonelle dans du fromage au lait cru a été confirmée. Le produit incriminé a été retiré et des mesures de désinfection ont été appliquées à la cantine. "Ce produit a été retiré dès la semaine dernière des réfrigérateurs du restaurant et des investigations vont être effectuées chez le producteur", un fournisseur local, explique le maire. Toutefois, la vigilance reste de mise alors que les investigations se poursuivent chez le fournisseur local.

Mise en garde

Cette situation rappelle l’importance de la manipulation et de la préparation adéquate des aliments, notamment les produits d’origine animale, pour éviter de telles contaminations. D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les infections dues aux bactéries Salmonella représentent la deuxième cause majeure de maladies d’origine alimentaire en Europe. L’Anses souligne que les aliments crus ou insuffisamment cuits, principalement d’origine animale, sont les plus à risque. Cela inclut les œufs et les produits à base d’œufs crus, les viandes (bovines, porcines, y compris les charcuteries crues) ainsi que les fromages au lait cru.