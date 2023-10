De fortes pluies, des orages, des inondations, des routes coupées… Autant d’éléments qui illustrent le passage de la tempête Philippe en Guadeloupe. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs largement contribué à relayer les informations, avec des images qui laissent sans voix.

La Guadeloupe placée en vigilance rouge

Dans la nuit du lundi 2 octobre et dans la matinée du mardi 3 octobre, la tempête Philippe est passée très près des côtes de la Guadeloupe. Météo-France a ainsi placé l’archipel en vigilance rouge, évoquant « de fortes pluies, des orages et des inondations », mais aussi des rafales pouvant aller jusqu’à 70 km/h. Rien de bien étonnant si les météorologues prônent la plus grande prudence. Ces spécialistes prévoient, pour ce passage de la tempête Philippe, « des cumuls de l’ordre de 200 à 300 mm sur 24 heures ». De son côté, Routes de Guadeloupe fait état d’éboulements, de chutes d’arbres, ainsi que de routes coupées dès le début de la soirée.

Des images d’apocalypse

Sans surprise, ce passage de la tempête Philippe en Guadeloupe est largement relayé sur les réseaux sociaux. Des images d’apocalypse qui donnent une idée des premiers dégâts à certains endroits de l’archipel. Parmi les plus marquantes figure celle montrant le sud de Basse-Terre, totalement sous l’eau. Une scène qui n’est pas sans rappeler le passage de la tempête Fiona, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022, ayant occasionné la mort d’une personne. D’après France Info, la préfecture a annoncé la fermeture des écoles pour la journée du mardi 3 octobre et la mise en place d’un centre opérationnel départemental.