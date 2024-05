Mercredi 10 avril, le tribunal d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord, en région Hauts-de-France) a prononcé la culpabilité d’un maître de stage et d’un de ses collègues pour harcèlement envers un adolescent. Ce dernier était victime de brimades et de bizutage quotidiennement au sein d’une entreprise du BTP de l’Avesnois.

Des "taquineries", disent-ils

Un adolescent de seize ans, inscrit en alternance dans une entreprise de terrassement dans l’Avesnois, fait face à un harcèlement quotidien de la part de ses collègues, en particulier de son maître de stage. Les brimades commencent avec des surnoms et se transforment en vidéos insultantes envoyées à ses collègues. Un jour, son maître de stage et un collègue le forcent à entrer dans une cage à chien, et la scène est partagée sur TikTok, rapporte La Voix du Nord. Ce comportement, qualifié de "taquineries" par les collègues lors d’une enquête interne, a conduit l’adolescent à tenter de mettre fin à ses jours en septembre 2023. La mère de l’adolescent découvre alors le harcèlement subi par son fils et décide de porter plainte. Les médecins notent que l’adolescent, déjà vulnérable, souffre d’anxiété et suit un traitement médicamenteux.

"…personne ne pouvait ignorer les…"

Matthieu Debris, le procureur, explique : "personne ne pouvait ignorer les conditions de travail insupportables de l’ado". Il ajoute : "on n’est pas obligés d’attendre que des personnes qui ne travaillent pas dans une start-up se comportent comme des animaux". Lors du procès, le maître de stage et son collègue ne se sont pas présentés. Ils ont été condamnés à un an de prison avec sursis et à verser 2000 euros de dommages et intérêts aux parents de l’apprenti. Malgré cet épisode, l’apprenti poursuit son alternance dans la même entreprise, tandis que l’un des accusés a quitté pour créer sa propre société.

