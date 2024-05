Dans cette même affaire de la voyante et du maire d’Agde dans l’Hérault, le haut cadre régional de la société Eiffage a été remis en liberté par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier .

Les suspects placés sous contrôle judiciaire

Deux nouveaux suspects ont été mis en examen dans l’affaire impliquant le maire d’Agde et une voyante. Un père et son fils, dirigeants d’une SCI et d’un hypermarché de cette commune de l’Hérault, sont soupçonnés d’avoir financé une partie des travaux effectués au domicile de la voyante, à la demande du maire. Les charges retenues contre eux incluent la corruption active, l’abus de biens sociaux au détriment de l’hypermarché et l’abus de confiance au détriment de la SCI. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, rapporte le quotidien régional Midi Libre.

Retour sur les faits

Les accusations reposent sur des allégations selon lesquelles ces deux individus auraient participé au financement du local professionnel de la voyante sur demande du maire. Ce dernier leur aurait présenté cela comme un geste en faveur d’une "mère de famille nombreuse qui aide des gens". Cependant, ils contestent toute contrepartie, notamment le soutien du maire à un projet d’extension de l’hypermarché. Bien que le maire ait délivré un permis de construire pour ce projet en 2022, la commission nationale d’aménagement départemental s’y est opposée malgré le soutien de l’édile.

Par ailleurs, dans le cadre de cette même affaire, un haut cadre régional de la société Eiffage a été remis en liberté par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier. Il devra respecter un contrôle judiciaire strict et verser une caution de 50 000 euros. Cette personne avait été placée en détention provisoire le 30 mars après avoir été mise en examen pour abus de biens sociaux et corruption active.

