Plusieurs théories ont été évoquées sur la Toile après la découverte de ce phénomène étrange observé dans le ciel de Tarbes (Hautes-Pyrénées) dans la nuit de ce mercredi.

Les explications d’un astronome

Le mercredi soir, un phénomène céleste étrange a été observé dans le ciel de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, suscitant de nombreuses spéculations. Il s’agissait d’un rond lumineux avec une longue traînée dans son sillage, qui a fait penser à un météore pour certains observateurs. "Tout ceci s’explique facilement. C’est une entrée de poussière dans l’atmosphère qui se consume. Plus il y a de poussières, plus la traînée qui suit le point lumineux est importante. Parfois, c’est aussi brillant que lors de la pleine lune", explique Olivier Sanguy, astronome amateur et responsable actualités spatiales à la Cité de l’espace de Toulouse.

Des "météoroïdes"

Ces phénomènes sont parfois aussi brillants que la pleine lune. Les objets responsables de telles apparitions sont appelés des "météoroïdes" et sont des objets solides se déplaçant dans l’espace interplanétaire, généralement beaucoup plus petits que les astéroïdes, mesurant moins d’un mètre de diamètre. Une autre théorie avancée est que le phénomène pourrait être lié à un étage de fusée ou à un morceau de satellite qui aurait pénétré dans l’atmosphère terrestre. Cependant, les lancements de satellites sont désormais effectués de manière à minimiser la pollution spatiale, en veillant à ce que les étages de fusée restent en orbite ou soient contrôlés lorsqu’ils retournent dans l’atmosphère.

En fin de compte, le phénomène observé à Tarbes peut être attribué à diverses causes, allant de l’entrée d’une petite météorite à la rentrée atmosphérique d’un fragment spatial, mais sans une enquête plus approfondie, il peut être difficile de déterminer la cause exacte.

Source : Le Point, France 3 Occitanie