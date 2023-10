Les faits se sont déroulés le 15 août dans les Hautes-Pyrénées. Une fillette de 2 ans est morte noyée dans sa poussette. Trois personnes sont poursuivies.

Homicide involontaire

Une mère de famille, le maire de Villembits (Hautes-Pyrénées) ainsi que le président du comité des fêtes du village seront jugés pour homicide involontaire, selon une information obtenue auprès du parquet de Tarbes.

La procureure de la République de Tarbes Bérengère Prud’homme a confirmé que ces personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Tarbes le 5 décembre après le décès d’une petite fille de 2 ans. Cette dernière est morte noyée dans sa poussette dans le Bouès, une rivière traversant le village.

Les faits

Le 15 août dernier, la mère était tombée en pleine nuit avec sa fille de deux ans dans cette rivière. Elle n’avait pas réussi à sortir la petite de l’eau.

Selon la procureure, elle a "consommé de l’alcool ainsi que du cannabis, ce qui explique pour partie au moins la perte d’équilibre et la chute dans la rivière".

De l’alcool alors que c’était interdit

Le maire du village, Henry Lacoste, et le président du comité des fêtes sont poursuivis pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité". En effet, la fête s’est déroulée près de la rivière alors qu’initialement, par arrêté municipal, elle devait se produire dans la salle des fêtes.

De plus, de l’alcool, interdit durant cet événement, y a été servi. Le premier responsable du village a affirmé qu’"il n’a appris le changement de lieu qu’à midi et qu’il n’a pas eu le temps de réagir".

