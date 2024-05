Après avoir été arrêtée par la police pour conduite en état d’ivresse, une femme dans la trentaine a admis avoir laissé ses enfants seuls seulement après que leur père ait signalé leur absence.

La police nationale a arrêté une femme d’une trentaine d’années à Mérignac (Gironde) tôt dimanche matin, après qu’elle a percuté des poteaux le long de la route avec sa voiture. Elle était en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants. Ce n’est pas tout, la jeune femme conduisait également sans assurance. Cette mère a décidé de sortir faire la fête et a laissé son enfant de 5 ans avec des amis. Son enfant de 2 ans et son nourrisson de 2 mois sont restés seuls à la maison, pendant qu’elle était partie "boire des coups", prendre l’apéro sur les quais et assister à un concert, samedi soir.

Les secours ont retrouvé le nourrisson déshydraté, mais hors de danger, tandis que l’aîné a été remis au père. La mère, en état d’ébriété, n’a pas mentionné ses enfants lors de son arrestation. Elle a invoqué par la suite la peur de les perdre. Elle prétend également avoir perdu la notion du temps. Les autorités ont été informées de leur présence vers 18 heures grâce à un appel des pompiers, alertés par leur père. Séparé de son ex-conjointe, il s’était rendu à son appartement après avoir appris sa garde à vue. Là-bas, il a découvert que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, comme en témoignaient les bruits entendus à travers la porte.

Le parquet de Bordeaux a entamé des poursuites pour les infractions routières de la mère. Une enquête est en cours pour évaluer la gravité de son comportement envers ses enfants.

Source : Lefigaro.fr