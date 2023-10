La police nationale de Bordeaux s’est dépêchée sur les lieux et a arrêté les deux agresseurs d’un handicapé. Ils l’ont agressé et dépouillé chez lui deux jours consécutifs.

Déshabillé, agressé et dépouillée

Un handicapé de 58 ans a été violenté et dépouillé chez lui pendant deux jours en Gironde, relate Le Figaro sur le récit de Sud Ouest.

Deux individus alcoolisés ont réussi à s’engouffrer dans son appartement lundi 2 octobre après avoir toqué à la porte du quinquagénaire. Ils ont par la suite déshabillé et violenté, puis volé ses objets de valeur : téléphone portable, carte de crédit (code inclus) et des bijoux. L’homme a été humilié, blessé et enfermé seul chez lui.

Placés en garde à vue

Les deux individus qui ont dérobé des clés de l’appartement du quinquagénaire, sont revenus mardi après-midi. Fort heureusement, une voisine a prévenu la police en entendant de la dispute. Les forces de sécurité intérieure de Bordeaux se sont immédiatement dépêchées sur les lieux et ont interpellé les agresseurs. Connus de la justice, ils ont été placés en garde à vue et devraient être déférés à la justice ce vendredi.

Blessée, la victime a été prise en charge par les pompiers qui l’ont transportée à la clinique Des 4 pavillons à Lormont.

