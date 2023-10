Le mardi 12 septembre à Athis-Mons (Essonne), une femme âgée de 31 ans a été victime de violences extrêmes perpétrées par son ancien compagnon, un homme de 30 ans originaire du Congo, en situation irrégulière en France.

Cheveux coupés, visage brûlé…

L’agresseur s’est rendu au domicile de la victime le matin et l’a violemment contrainte à quitter son appartement, comme l’a rapporté une source citée par Le Figaro. La victime raconte que cet homme l’a ensuite frappée plusieurs fois, l’obligeant ensuite à se dénudée. Il aurait tout filmé avec son portable. Il aurait ensuite ramené la victime à l’intérieur de l’appartement, lui coupant les cheveux, et lui brûlant les bras et le visage à l’aide d’un fer à repasser. Les quatre jeunes enfants de la victime, non liés au suspect par la filiation, ont été terrifiés. Ils se sont échappés et ont couru vers leur école. Leur mère, bien que blessée, a été emmenée à l’hôpital sans que son état de santé ne suscite de graves préoccupations.

> À lire aussi : Essonne : ils agressent violemment un quadragénaire pour lui voler sa moto

Il est retourné sur les lieux

Toujours selon le média cité plus haut, peu avant 22h30 (heure française), ce mardi-là, le mis en cause a fait une nouvelle tentative pour accéder au domicile de son ex. Des voisins ont rapidement alerté les services de police, mais l’individu a réussi à prendre la fuite avant leur arrivée sur les lieux. Il était déjà enregistré dans les fichiers de la police pour des affaires antérieures. Actuellement, les autorités sont mobilisées pour le localiser et le mettre sous contrôle.

> Voir plus de faits divers en France sur LINFO.re