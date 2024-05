Ce terrible drame familial s’est déroulé à Forges-les-Bains (Essonne). Les deux corps sans vie des enfants de 3 ans et de 19 mois ont été retrouvés dans le coffre d’une voiture dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il s’est confié au personnel soignant

Un homme qui a percuté un arbre au volant de sa voiture a été transporté à l’hôpital d’Etampes (Essonne) dans la nuit de jeudi 11 au vendredi 12 avril. Sous l’emprise de l’alcool, il a révélé au personnel soignant de l’établissement qu’il voulait se suicider, car il venait de poignarder à mort ses deux enfants. L’homme leur a indiqué que les corps se trouvaient dans le coffre d’une voiture, garée près d’une déchetterie à Forges-les-Bains. Les gendarmes ont découvert les dépouilles meurtries des enfants de 3 ans et de 19 mois après quelques heures de recherche.

Le mari accuse sa femme

Selon une source proche du dossier, les techniciens d’identification criminelle ont réalisé les premières constatations sur les lieux. "Les cadavres portaient des traces de coups de couteau au thorax pour l’une et sur le cou pour l’autre", a-t-elle précisé.

Une enquête a été ouverte et les forces de l’ordre ont mené des recherches dans la famille de cet homme. Son épouse a été retrouvée saine et sauve au domicile de sa sœur.

Le mari accuse sa femme de le tromper depuis sept ans. Il a été placé en cellule de dégrisement et sera entendu dans les prochaines heures.

Les équipes de la petite enfance meurtries

Le maire de Maurepas, Grégory Garestier, a réagi sur sa page Facebook après avoir eu connaissance de ces faits. Il a fait part de son infinie tristesse avant de condamner un geste ignoble.

"Mes premières pensées s’adressent, bien sûr, à la maman, à sa famille et à ses proches, dont je ne peux imaginer la douleur. J’espère qu’ils trouveront la force nécessaire pour surmonter cette épreuve indicible, lors de laquelle ils me trouveront toujours à leurs côtés", a-t-il écrit. Les deux enfants assassinés ont été accueillis dans des services de la petite enfance de la commune. L’édile a ainsi indiqué que les équipes sont meurtries par cette annonce et qu’ils les accompagneront aussi longtemps que de besoin.

> A lire aussi : Etats-Unis : un sergent de police a assassiné sa femme et ses enfants