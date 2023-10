Une semaine après la disparition de Lina, sa mère prend la parole pour apporter son soutien au petit ami de l’adolescente. Ce dernier est victime de certaines rumeurs.

La famille de Lina, âgée de 15 ans, a perdu la trace de la jeune fille depuis une semaine, déjà. Deux personnes l’auraient vu le samedi 23 septembre, elle était en route pour prendre le train. L’adolescente avait prévu de retrouver son amoureux, dans le Bas-Rhin.

Son portable est introuvable et ne répond plus, il a "cessé de borner" explique la procureure de la République de Saverne. Le mystère de cette disparition donne lieu à diverses rumeurs et scénarios dont le principal visé est Tao. Le jeune garçon s’est livré à TF1-LCI, pour évoquer une situation qu’il juge comme étant "insupportable".

"C’est compliqué, on a déjà la pression du fait d’avoir perdu Lina, je pense que c’est déjà assez insupportable pour tout le monde, pour tous ceux qui l’aiment" déclare l’amoureux de Lina.

Peiné et choqué par certaines accusations, le jeune homme a raconté qu’il a reçu "beaucoup de messages qu’il ne souhaite à personne".

"C’est un rôle compliqué, les gens parlent sans savoir", regrette-t-il

"Je n’étais même pas dans le secteur au moment des faits. Et il n’y a aucune raison de faire ce genre de choses", déclare Tao.

Fanny, maman de Lina, s’est exprimée aussi sur ces "bruits de couloir" qui incriminent le petit ami de sa fille.

"Je tiens absolument à rectifier la vérité. Cela devient vraiment blessant" déplore la mère de la jeune fille.

"Ce n’est plus possible, je ne peux pas laisser faire. Tao souffre. Au début, je lui disais de ne pas faire attention, de ne pas écouter ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte qu’il fallait intervenir parce que je le voyais crouler. Nous avons besoin d’être positifs et de nous battre."estime Fanny.

Plusieurs marches ont été réalisées pour retrouver la jeune fille, sans succès. La gendarmerie de Molsheim a organisé des opérations le jeudi 28 septembre, mais elles n’ont pas donné lieu à une trace ou indice.