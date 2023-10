Des incidents ont éclaté lors des manifestations contre les violences policières à Paris, samedi 23 septembre. Aux alentours de 16h30, une voiture de police a été attaquée à coups de barre de fer.

A l’appel de l’extrême gauche et de diverses organisations, des manifestations contre les "violences policières" ont réuni 31 300 personnes en France, dont 9 000 à Paris, selon le ministère de l’intérieur. De leurs côtés, les organisateurs ont enregistrés 80 000 personnes, dont 15 000 dans la capitale. Lors de ces rassemblements, des incidents ont éclaté à Paris. Des manifestants ont attaqué une voiture de police.

Des coups de barres de fer

La scène a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. La vidéo montre plusieurs individus masqués et habillés en noir courir derrière le véhicule. Bloquée quelques dizaines de mètres plus loin, la voiture a été rattrapée par les manifestants équipés de barres de fer. Plusieurs d’entre eux l’ont attaquée, brisant les vitres.

#Manifestation23septembre : au final

➡️ attaque d’une banque sur le parcours

➡️ attaque d’un véhicule de police à coup de barres de fer.

🔴 Je condamne fermement ces attaques et apporte mon soutien aux policiers agressés et blessés.pic.twitter.com/MHjmBXvIfX — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 23, 2023

Aucune interpellation

L’un des policiers à l’intérieur est alors brièvement sorti du véhicule, arme à la main, pour tenir les manifestants à distance. Il a fallu une intervention des éléments de brigade de répression de l’action violente motorisée pour "faire cesser l’action et mettre à l’abri" les forces de l’ordre dans la voiture, selon la préfecture de police. A ce stade, aucune interpellation n’a été effectuée.