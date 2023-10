L’hôpital de Remiremont, dans les Vosges, a été le théâtre de plus de 10 décès inexpliqués survenus après des interventions chirurgicales, le dernier en date remonte à la semaine dernière. "Par mesure de précaution", la direction a pris la décision de "suspendre la totalité de l’activité programmée chirurgicale".

Pas moins de 12 plaintes

Une association regroupant les proches des personnes décédées de manière mystérieuse à l’hôpital de Remiremont (Vosges) sollicite la visite du ministre de la Santé afin qu’il puisse témoigner des conditions de travail très difficiles auxquelles le personnel de l’établissement est confronté. Depuis l’année 2022, pas moins de 12 plaintes ont été déposées à l’encontre de l’hôpital, incluant des accusations d’homicide involontaire et de négligence, rapporte RMC.Bftmv.

À la suite d’un récent décès suspect survenu la semaine dernière, la direction a pris la décision par mesure de précaution, "de suspendre la totalité de l’activité programmée chirurgicale". Jusqu’à au moins mercredi 11 octobre, seules les interventions chirurgicales en urgence seront maintenues.

"…venir ici pour trouver des solutions"

À Épinal, ce lundi, cinq personnes ont pris la parole pour témoigner de la perte inexpliquée d’un être cher. Parmi eux, André Paulus, dont la voix était émue, mais résolue, réclame des explications non seulement de la part de l’hôpital, mais également du gouvernement. "Je ne cherche ni argent, ni la fermeture de l’hôpital. Mais à un moment donné, il faut que ça s’arrête", souligne-t-il.

En 2021, sa mère est morte après trois semaines à l’hôpital pour deux côtes cassées. Le pire c’est que c’est dans un courrier de l’établissement au médecin de famille qu’André a appris que la cause du décès serait la bactérie Escherichia coli. "Pourquoi me l’avoir caché, c’est une honte", déplore-t-il. Comme d’une douzaine d’autres proches de victimes, André Paulus porte plainte pour homicide involontaire.

L’hôpital gardant le silence, Maître Risacher, l’avocate d’André Paulus, s’adresse au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "Ce qu’on vous demande aujourd’hui, c’est de venir ici pour trouver des solutions et surtout des pistes pour stopper ces dysfonctionnements. On a quand même le droit d’avoir un hôpital de qualité et de proximité", lance-t-elle.

