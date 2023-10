La préfecture de police de Paris a décidé d’interdire deux manifestations pro-palestiniennes prévues jeudi dans la capitale. Cette mesure a été prise en raison de risques potentiels pour l’ordre public.

Le jeudi 12 octobre à 18 h, des rassemblements étaient programmés sur la place de la République à Paris à l’appel du "collectif national pour une paix juste et durable en Palestine" et de l’association "France Palestine solidarité". Ces deux groupes, engagés en faveur de la cause palestinienne, réclament la levée du blocus de Gaza imposé par le gouvernement israélien.

Dans la soirée du mardi 10 octobre, la préfecture de Police de Paris a interdit par arrêté ces manifestations pro-palestiniennnes. Le préfet a pris cette mesure invoquant des "risques de troubles à l’ordre public". D’autres rassemblements pro-palestiniens ont été déjà annulés dans plusieurs villes de France.

L’exécutif craint en effet que les tensions résultant des affrontements entre le Hamas et Israël, ainsi que des bombardements sur la bande de Gaza, ne se propagent dans l’Hexagone. Le pays compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus grande communauté juive dans le continent européen.



