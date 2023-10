Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, est décédé le 5 juillet 2020 après des coups reçus devant son bus, sur fond de refus du port du masque. Le sort réservé aux deux agresseurs a été connu ce jeudi 21 septembre.

Verdict rendu après un délibéré de cinq heures

Les faits remontent en 2020. Wyssem Manai et Maxime Guyennon, les deux accusés impliqués dans l’agression mortelle d’un chauffeur de bus à Bayonne, ont été condamnés jeudi soir à des peines de réclusion criminelle de 15 et 13 ans par la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques. Ce verdict, rendu après un délibéré de cinq heures, est en ligne avec les réquisitions de l’avocat général qui avait demandé 15 ans de réclusion pour les deux accusés. De plus, il rejette la demande de la défense de requalifier les faits en "violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours".

Réaction de la veuve de la victime

A la sortie de la salle, Véronique Monguillot, la veuve de la victime, a exprimé sa déception en déclarant : "On a réclamé une justice exemplaire, on ne peut pas dire qu’on l’ait eue. Pour moi, une justice exemplaire aurait signifié 30 ans de prison", la peine maximale prévue pour les infractions reprochées. Les deux accusés, âgés de 25 ans, étaient jugés depuis cinq jours pour des violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, de Philippe Monguillot, un conducteur de 59 ans, marié et père de trois filles, qu’ils avaient violemment agressé le 5 juillet 2020.

Un drame ayant suscité une vive émotion nationale

Cette tragédie avait commencé par une altercation liée à un contrôle de billet, suivie d’une deuxième dispute concernant le port du masque sanitaire. Après avoir reçu un coup de tête de l’un des accusés, le chauffeur avait été violemment agressé et laissé en état de mort cérébrale à côté de son bus. Il était décédé après cinq jours de coma à l’hôpital. Ce drame, survenu au début de l’été après le confinement, avait suscité une grande émotion nationale, entraînant une marche blanche qui avait rassemblé des milliers de personnes à Bayonne.