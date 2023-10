Une attaque au couteau est survenue ce vendredi dans un lycée à Arras. Un enseignant a été tué et deux autres personnes ont été blessées. Emmanuel Macron s’est rendu sur place et a dénoncé un assassinat sauvage et lâche.

Victime d’une attaque au couteau, un professeur de lettres est décédé ce vendredi à Arras en métropole. Deux autres personnes sont gravement blessées. Ce drame s’est déroulé près de 3 ans après le meurtre de Samuel Paty. Le président de la République s’est rendu sur place. Il a tenu à saluer le courage dont a fait preuve l’enseignant et a dénoncé cet assassinat. "L’enseignant qui a été tué s’est interposé d’abord et a sauvé sans doute lui-même beaucoup de vie. Son collègue gravement blessé et le proviseur ont eu le même courage. J’ai une pensée avant tout pour cet enseignant qui a été lâchement et sauvagement assassiné", a-t-il déclaré.