Un homme portant une kippa, en route vers la synagogue, a été victime d’une attaque violente et raciste à Marseille. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour identifier les responsables de cette agression.

Une agression dans le 13e arrondissement

Le dimanche 10 septembre, un homme de confession juive a porté plainte suite à une agression antisémite, rapporte Le Figaro. Les faits se seraient produits peu avant 7h du matin, samedi, alors qu’il se rendait à pied à la synagogue, dans le 13e arrondissement de Marseille.

Insultes et menaces à caractère antisémite

La victime raconte que le conducteur d’un véhicule aurait tenté de le percuter à deux reprises près de la Traverse des Baudillons, située au nord-est de Marseille. Ensuite, le passager est sorti de la voiture et a proféré des insultes et des menaces à caractère antisémite notamment : "Je vais te massacrer, mets-toi à genou, sale juif. Sale race, je vais te tuer." Selon la victime, l’agresseur lui aurait ensuite dérobé sa montre et ses deux bracelets avant de prendre la fuite. Heureusement, l’homme n’a pas été physiquement blessé lors de cette agression.

Une enquête en cours

Le parquet de Marseille a confirmé l’ouverture d’une enquête sur cette affaire. L’enquête vise à identifier les auteurs de ces agressions, qualifiées de "violences aggravées avec arme sur une victime en raison de l’appartenance à une religion et extorsion de fonds et valeurs." Toujours selon la même source, la police nationale est chargée de mener les investigations.