Deux semaines après la découverte de la dépouille partielle d’Émile près du hameau familial, Marie Soleil a posté un bref message sur un groupe Facebook où de nombreux internautes apportent leur soutien à la famille.

"…très touchés par votre compassion"

Au milieu de la journée du mercredi 17 avril, un message court a été publié sur le groupe Facebook ’Prions pour Émile’. Deux semaines après la mise au jour des restes du petit garçon porté disparu depuis le 8 juillet 2023, Marie Soleil, sa mère, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui adressent des messages de soutien à la famille et contribuent à la cagnotte ouverte. "Un immense merci pour les très nombreuses participations à la cagnotte. Nous en avons reçu une première partie. Nous essayons de lire tous vos messages, que ce soit les commentaires, les mp, les lettres... Et sommes toujours très touchés par votre compassion", écrit la maman d’Émile. Comme le relève Le Figaro, une internaute a notamment répondu : "nous ne pourrons jamais vous oublier ainsi que votre petit garçon"… Et une autre : "petit Ange, tu aides c’est certain, ta maman, ton papa et toute ta famille à surmonter l’insupportable… ils sont tellement courageux".

L’enquête continue

Après neuf mois d’investigations infructueuses, l’affaire de la disparition du petit garçon a connu un tournant majeur le 30 mars. Des ossements ont été découverts par une randonneuse, peu de temps après une reconstitution des événements du jour de sa disparition, impliquant 17 personnes. Deux jours plus tard, de nouvelles recherches ont été lancées près du lieu de la découverte macabre, aboutissant à la trouvaille des vêtements de l’enfant et d’autres restes osseux. Les opérations ont bénéficié du soutien de scientifiques de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, marquant une nouvelle phase dans l’enquête.

