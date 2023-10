Treize personnes ont été blessées dans une collision entre deux bateaux de plaisance au large de Marseille, samedi 9 septembre. L’accident s’est produit à 900 mètres de la côte près du Cap Croisette, au sud de la ville.

Deux bateaux de plaisance sont entrés en collision à environ 900 mètres de la côte au sud de Marseille, rapportent les médias. Treize personnes ont été blessées, selon la préfecture maritime de la Méditerranée et une source policière. Quatre des victimes, dans un état critique, ont été évacuées et prises en charge à l’hôpital de la Timone.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le premier bateau, qui transportait des touristes, a perdu le contrôle et heurté l’autre embarcation. Après la collision, il s’est éloigné, mais est ensuite retourné sur les lieux de la collision.Le skipper a été interpellé et placé en garde à vue. La gendarmerie maritime a été chargée de mener l’enquête.



Hervé Menchon, élu de la ville de Marseille en charge de la biodiversité marine, participait à une opération de recensement des espèces à quai lors de l’accident. C’était, selon lui, "plus qu’entre deux bateaux, c’est la collision entre deux mondes". "D’un côté un groupe de plongeurs qui veille au maintien de la vie marine et conscient des enjeux actuels, de l’autre le bruit, la fureur et un usage récréatif, insouciant et dangereux pour la biodiversité", a-t-il dit.