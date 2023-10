Le 5 octobre dernier, une adolescente a été sommée par un automobiliste de le suivre dans sa voiture. Heureusement, un passant est intervenu et le conducteur a pris la fuite.

Une adolescente sauvée par un passant

Une fille âgée de 15 ans a été forcée par un homme de rentrer dans son véhicule. Un passant ayant assisté à la scène a sommé le suspect d’arrêter ses menaces. Il a été très convaincant puisque le kidnappeur est tout de suite parti. La gendarmerie a pris la décision de faire un appel à témoins pour faire avancer l’enquête.

Les faits remontent au jeudi 5 octobre. D’après les informations des autorités de Loire-Atlantique, la collégienne était en train de rentrer chez elle après l’école quand le suspect lui ordonne plusieurs fois "de monter dans son véhicule en élevant la voix".

Un appel à témoin pour retrouver le sauveur

Un témoin qui a remarqué la scène inhabituelle est venu à la rescousse de la jeune fille. Selon les policiers, il lui aurait demandé de la laisser tranquille. L’homme qui voulait l’adolescente aurait tout de suite démarré. Actuellement, les responsables des investigations manquent d’informations sur les circonstances de cet enlèvement avorté. Pour récolter plus de renseignements et pour que "le témoin qui s’est interposé puisse se manifester", les forces de l’ordre ont initié un appel à témoins.

Le portrait robot du fameux automobiliste décrit un homme d’environ 25-30 ans. Il pourrait être indiqué comme "caucasien" et porterait "une barbe et une moustache". L’auteur de la tentative d’enlèvement serait "visiblement grand" ayant des "cheveux bruns et courts".

Il aurait mis un "tee-shirt noir de marque de Nike". La police ne détient aucun renseignement sur la voiture utilisée.