En France, le week-end du 30 septembre/1er octobre 2023 est marqué par le début des opérations à prix coûtant sur les carburants. Résultats : les tarifs à la pompe ont baissé sur l’ensemble du territoire. Force est surtout de constater que les stations et autres revendeurs agréés les mènent chacun à leur manière.

La décrue en quelques chiffres

Grâce aux opérations à prix coûtant, l’ensemble des carburants ont vu leur prix baisser. Mention spéciale pour l’E10, lequel est proposé à 1,9304 euro contre 1,9513 euro auparavant, soit une diminution de 2 centimes d’euros. Le SP 98 suit la tendance, en affichant 2,0055 euros, contre 2,0202 euros avant les opérations. Pour sa part, le SP 95 passe de 1,9722 euro à 1,9568 euro. Enfin, le gazole coûte désormais 1,9389 euro, et non plus 1,9526 euro.

Différentes politiques pour les mêmes opérations

D’après Le Figaro, les opérations à prix coûtant se matérialisent de diverses manières, auprès des acteurs du marché des carburants. Carrefour et Leclerc ont, par exemple, ouvert le bal dès le vendredi 29 septembre 2023 pour n’en finir que fin 2023. Intermarché s’en tiendra à une diminution pour un week-end sur deux, durant les opérations à prix coûtant. Auchan et Système U se limitent, quant à eux, à « une unique promotion mensuelle sur l’essence et le gazole ». De son côté, le groupe pétrolier Total mise sur un plafonnement des tarifs à 1,99 euro sur l’ensemble des carburants. Enfin, les stations-service de la grande distribution jouent le rôle de mauvais élève, avec un nombre limité de points de vente impliqués.