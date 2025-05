L’Open d’Afrique de Jiu-Jitsu Brésilien s’est tenu à l’île Maurice les 27 et 28 avril derniers. Trois athlètes de Saint-Joseph ont remporté 5 médailles, dont 4 en or.

Le communiqué :

L’Open d’Afrique de Jiu-Jitsu Brésilien s’est tenu à l’île Maurice les 27 et 28 avril derniers. Cette compétition importante a réuni les meilleurs athlètes de la zone Océan Indien.

Trois athlètes du Cercle Sudiste de Saint-Joseph ont représenté La Réunion et se sont distingués au sein de la délégation réunionnaise, avec 5 médailles remportées, dont 4 en or, en Gi et No-Gi.

Voici les résultats :

Olivier Vellayoudom (ceinture noire) : double médaille d’or (Gi et No-Gi)

Jean-Philippe Hoareau (ceinture violette) : double médaille d’or (Gi et No-Gi)

Frédéric Audebert (ceinture violette) : médaille d’argent (No-Gi)

Fait marquant : Olivier Vellayoudom a battu le numéro 1 mauricien Kalash Patan, ceinture noire de plus de 100 kg et récemment médaillé aux Championnats du Monde No-Gi. Malgré un écart de poids de plus de 30 kg, en faveur du Mauricien qui évoluait devant son public, il a su s’imposer par sa technique, sa puissance et son mental.

Le Cercle Sudiste s’affirme ainsi comme un club formateur de talents, avec déjà des résultats remarqués sur les scènes régionales (Réunion), nationales (France) et internationales (Championnats d’Europe, Championnats d’Afrique).