L’ancienne numéro 1 française a décidé d’arrêter sa carrière. La tenniswoman a communiqué la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Âgée de 31 ans, Caroline Garcia s’apprête donc à effectuer sa dernière participation au tournoi de Roland-Garros. Dans un long message empreint d’émotion publié sur ses comptes officiels, la jeune femme est revenue sur son parcours.

Quinze ans au plus haut niveau

Caroline Garcia a commencé son post par ces mots significatifs : "Cher tennis, Il est temps de te dire au revoir. Après 15 ans à concourir au plus haut niveau et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport, je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre". L’ancienne 4e joueuse mondiale a reconnu un chemin parsemé d’obstacles : "Mon parcours n’a pas toujours été facile", a-t-elle ajouté. Elle a décrit sa relation avec le tennis comme "une alternance d’amour, de haine, de joie ou de frustration", tout en exprimant une "profonde gratitude" pour cette aventure.

Un palmarès riche malgré les blessures

La sportive française a connu des hauts et des bas, notamment des blessures physiques et morales ces dernières années. Son palmarès comprend des victoires notables : elle a remporté le double à Roland-Garros en 2016, la Fed Cup en 2019, et le Masters en 2022. Au total, elle compte 11 titres en simple et 8 en double durant sa carrière. Actuellement retombée à la 117e place mondiale, elle affrontera l’Américaine Bernarda Pera pour son dernier match à Roland-Garros, un moment qui s’annonce chargé d’émotion. Caroline Garcia a promis de donner plus de détails sur son avenir dans les prochains jours, expliquant que "Mon corps et mes aspirations personnelles me le demandent."