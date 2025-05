La rémunération des participants à Roland-Garros 2025 progresse encore. L’an passé, la dotation du tournoi avait déjà connu une hausse de 7,82 % par rapport à 2023.

56,352 millions d’euros

En 2025, Roland-Garros attribue 56,352 millions d’euros, soit une hausse de 5,21 % par rapport à 2024. Un joueur éliminé au premier tour reçoit 78 000 euros. Atteindre les huitièmes rapporte 265 000 euros, contre 168 000 pour le troisième tour. Le vainqueur empoche 2,55 millions, le finaliste 1,275 million, rapportent les médias nationaux comme Le Parisien et TF1Info. En double, les dotations restent stables : de 17 500 à 590 000 euros par équipe. Le double mixte varie entre 5 000 et 122 000 euros. En tennis fauteuil, les gains vont de 8 750 à 63 900 euros en simple. Les tensions persistent entre joueurs et organisateurs concernant la répartition des revenus.

Le prize money complet en simple

- Tableau principal :

Vainqueur(e) : 2 550 000 €

Finaliste : 1 275 000 €

Demi-finaliste : 690 000 €

Quart de finaliste : 440 000 €

Huitième de finaliste : 265 000 €

Troisième tour : 168 000 €

Deuxième tour : 117 000 €

Premier tour : 78 000 €

- Qualifications :

Troisième tour : 43 000 €

Deuxième tour : 29 500 €

Premier tour : 21 000 €

