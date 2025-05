Moins d’un an après son arrivée, Oliver Oakes quitte Alpine sans préavis. Flavio Briatore prend les commandes.

"L’équipe a accepté sa démission avec effet immédiat"

Le patron d’Alpine F1, Oliver Oakes, a claqué la porte après moins d’un an à ce poste. La nouvelle a été confirmée par l’écurie franco-britannique dans la soirée du mardi 6 mai. "L’équipe a accepté sa démission avec effet immédiat", a-t-elle confirmé dans un communiqué.

Flavio Briatore prend le relai

Ce départ d’Oliver Oakes intervient neuf mois après sa nomination en remplacement du Français Bruno Famin. Alors que l’équipe, actuellement neuvième du championnat, peine à retrouver son niveau, les regards se tournent désormais vers Flavio Briatore. L’Italien assura les fonctions d’Oakes et sera chargé de relancer la dynamique.

Pierre Gasly tient l’équipe à bout de bras

Alpine ne compte que sept points cette saison, et tous viennent de Pierre Gasly, solide malgré les difficultés de l’écurie. Le Français fait ce qu’il peut avec ce qu’on lui donne. Jack Doohan, lui, peine à convaincre. Le jeune Australien n’a encore marqué aucun point. D’après le site The Race et le quotidien L’Equipe, il pourrait céder sa place à Franco Colapinto dès le prochain Grand Prix d’Imola (Italie) les 17 et 18 mai prochains.