L’Australien Oscar Piastri a dominé le Grand Prix de Miami, dimanche 4 mai. Le pilote McLaren signe un troisième succès consécutif et creuse l’écart au classement général.

Les McLaren superstars

Sur le circuit de Miami, le détenteur de la pole position n’a, une fois de plus, pas réussi à s’imposer. Max Verstappen, parti en tête, a rapidement vu les McLaren revenir avec insistance. Le Néerlandais, combatif mais imprécis, a d’abord envoyé Lando Norris hors trajectoire, reléguant ce dernier à la sixième place. Oscar Piastri, après plusieurs tentatives, a pris la tête au 14e tour, comme le note L’Équipe. Norris, revenu dans le rythme, a doublé Verstappen à son tour. Dès lors, les deux McLaren ont dominé, imprimant un rythme bien supérieur. Piastri a remporté sa troisième course d’affilée. Plus loin, les Ferrari ont connu une fin de course tendue, marquée par des ordres de passage et des critiques radio entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Chez les Français

Isack Hadjar a frôlé l’entrée dans les points à Miami. Profitant d’une pénalité de cinq secondes infligée à Yuki Tsunoda pour excès de vitesse dans la voie des stands, le pilote français a espéré une remontée au classement. Mais son retard à l’arrivée, limité à seulement 168 millièmes, n’a pas suffi à le faire passer devant le Japonais. Il termine à la 11e place. Esteban Ocon, un temps dixième durant le premier relais, a vu Lewis Hamilton le dépasser à l’issue d’un duel musclé mais propre. Il conclut la course au 12e rang, juste devant Pierre Gasly, classé 13e sous les couleurs d’Alpine.

