Le 16e Rallye de Saint-Joseph sera la cinquième manche d’une saison réunionnaise comportant six épreuves. Ce rendez-vous est prévu du 28 au 29 octobre.

Le 16e Rallye de Saint-Joseph sera la cinquième manche d’une saison réunionnaise comportant six épreuves. Troisième course de l’année pour le club dyonisien, elle sera également la plus australe du département et des épreuves françaises. Avec une plaque tournante située sur la commune du Sud Sauvage, le 16e Rallye de Saint Joseph compte coefficient 3. Comportant deux étapes, cette 16e édition se recentre sur le coeur du week-end avec des épreuves de vitesse programmées les Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre.

Cette édition 2023 propose un total de huit épreuves chronométrées dont la plus longue de la saison dénommée ES5 Terrass - Hubert Delisle - ADA. Ce seul secteur chronométré totalise 25 km 620 qui seront disputés en nocturne le Samedi soir. Cette épreuve est totalement inédite et propose une configuration particulièrement intéressante pour un équipage de rallye. Alternant montées et descentes, sections sinueuses de successions d’épingles et très longues allonges à très haute vitesse, Terrass’ - Hubert Delisle - ADA sera un véritable monument sportif qui permettra aux équipages « fusionnels » de tirer leur épingle du jeu. L’effort devra y être constant et permanent alliant précision et prise de risque. La gestion de l’effort y sera déterminant tant pour la mécanique que pour les organismes.

Le 16e Rallye de Saint Joseph propose 5 terrains différents dont trois spéciales à disputer deux fois (ES1/3 La Crête, ES2/4 Les Lianes et ES6/7 Carosse Bézave). Très compacte, l’épreuve sudiste affiche un ratio spéciales/liaisons des plus flatteurs avec 44,33% de course face à la montre. (Étape 1 : 48,78%, Étape 2 : 34,20%)

A l’occasion de ce 16e Rallye de Saint Joseph, l’ASA Réunion poursuit la mise en application de ses fondamentaux avec 73,080Km de tracés utilisant des routes départementales (70,69%). Notez que la commune de Saint Joseph a pris l’habitude de surfacer très régulièrement les routes, rues et chemins sous sa responsabilité pour le plus grand plaisir des concurrents le temps de ce weekend de course et celui des administrés de la commune sudiste le reste de l’année. Le revêtement y est parfaitement « smooth » offrant des conditions de roulage parfaites et non destructrices pour les pneumatiques.

La spéciale de Grand Coude utilisant la RD33 sera le dernier chrono disputé le Dimanche 29Octobre. Cette ultime confrontation servira de support au Trophée Philippe Maitre en hommage et souvenir au pilote de Rallye disparu cette année début Juillet. Nous reviendrons prochainement sur la mécanique de ce trophée.

Avec un total de 1188 courbes et virages essaimés au long des 103,380Km de course, le 16e Rallye de Saint Joseph propose un ratio moyen bien plus sinueux que pour le 54e Tour Auto Rallye de la Réunion qui affichait une moyenne d’un virage tous les 94m ; la moyenne est ici d’une courbe ou virage tous les 87m.

A ce jour, sept pilotes différents se sont imposés sur le terrain Saint-Joséphois. Le Rallye de Saint Joseph compte trois triple vainqueur : Olivier Payet (2006,2007,2008), Samuel Bellon(2011,2012,2013) et Damien Dorseuil (2016,2017,2021). Stephane Sam Caw Freve s’y est imposé à deux reprises (2014 et 2022), Thierry Law Long en 2019, Maxime Dupuy en 2015, Malik Unia en2009 et Philippe Maitre en 2010.